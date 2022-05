Diety w szpitalach. Czy nowe rozporządzenie skaże wegan na głodówkę?

O dietach szpitalnych napisano już wiele. Oczywiście, będąc w szpitalu kluczowa dla pacjenta jest jakość leczenia, a nie jedzenia ale to właśnie odpowiednia dieta ma być jednym z elementów pozwalających pacjentowi szybciej wrócić do zdrowia. Tu wszystko zależy do szpitala - w niektórych śniadanie stanowi biały chleb z masłem i kawałkiem wędliny, w innych na obiad można zejść do stołówki i wybrać sobie ze szwedzkiego stołu to, co się chce. Ministerstwo Zdrowia chce temat jedzenia w szpitalach ustandaryzować ustalając m. in. odgórnie liczbę diet, z których będą mogli korzystać pacjenci. Skorzystają na tym ci, którym obecnie trudno zapewnić w szpitalach odpowiednie, zbilansowane posiłki - m. in. wegetarianie.