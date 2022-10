Dla każdego wystarczy tabletek z jodkiem potasu. Dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego przeznaczono ich trzy miliony

- Jesteśmy przed etapem kampanii informacyjnej - podkreślił wojewoda, Mikołaj Bogdanowicz, podczas wczorajszej konferencji prasowej. Kampanie prowadzić ma zarówno jego urząd, jak i samorządy. - Ulotki trafią do wszystkich aptek i w tych aptekach można będzie się skonsultować.

Bydgoszcz: ważna sprawa, ale nie nasze kompetencje

Spośród samorządów jedynie Bydgoszcz odmówiła dystrybucji tabletek, powołując się na ustawę o prawie atomowym, według której zabezpieczenie ludności należy do zadań administracji rządowej. Bydgoski ratusz zapowiedział, że będzie czekał na polecenie wojewody w tym względzie.

- Nie ma w tej chwili zagrożenia bezpośredniego, nie ma akcji dystrybuowania tych tabletek - stwierdził Mikołaj Bogdanowicz. - Jest akcja logistyczna polegająca na tym, aby te tabletki w sposób uporządkowany trafiły jak najszybciej później tam, gdzie będzie to potrzebne i to jest kolejny etap w tym całym procesie, więc tutaj nie widzę przestrzeni na polecenia

Służby prasowe wojewody dodają, że decyzje odnośnie sposoby dystrybucji podjęło ministerstwo, a służby państwowe wypełniły swoją rolę. Współpraca z samorządami jedynie uczynić dostęp do tabletek bardziej komfortowym.