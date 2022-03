Dlaczego bydgoska ADM zabiera się za rozbiórki szop i oficyn? Żeby nie płacić za deszczówkę?

Administracja Domów Mieszkalnych w Bydgoszczy zaczęła przygotowania do serii rozbiórek szop, oficyn i domków gospodarczych, głównie w centrum miasta. Nieoficjalnie mówi się, że to akcja po to, żeby zaoszczędzić na... opłatach za odprowadzanie deszczówki. Na zdjęciu oficyna przy ul. Garbary 6.

