Dlaczego spadła cena makowca prezydenta Bydgoszczy w licytacji WOŚP 2022? Głos w sprawie zabiera sztab "wielkiej orkiestry"

Z Bydgoszczy, zamiast do Warszawy, polecieli do Budapesztu. Przez wiatr

Licytacja z 20 tysięcy zł spadła do 4

Chętni zaczęli składać oferty aż do niespodziewanie wysokiej kwoty ponad 20 tys. zł. Autorstwa takiego przebicia nie ukrywał na swoim facebookowym profilu Krzysztof Pietrzak, właściciel eksmitowanego w 2018 roku z ul. Ujejskiego tartaku Bydgoszcz. Kwota jednak z dnia na dzień spadła - do wysokości ok 4 tys. zł. okazało się - o czym także informował Pietrzak - że konto jego żony, która brała udział w aukcji zostało zablokowane przez serwis allegro. Właściciel Tartaku Bydgoszcz uznał - czego także nie ukrywał - że to efekt ingerencji w aukcję kogoś, kto trzyma stronę Rafała Bruskiego i nie chce dopuścić do co najmniej niezręcznej sytuacji.