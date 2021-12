Długa kolejka chętnych po bilety na Koncerty Sylwestrowo-Noworoczne w Operze Nova w Bydgoszczy [zdjęcia]

Jeżeli w Operze Nova od rana ustawia się kolejka za biletami, znak to, że zbliżają się Koncerty Sylwestrowo-Noworoczne. W zeszłym roku Opera Nova z powodu lockdownu zaprosiła widzów na swój kanał YouTube, teraz znów jest szansa obejrzeć widowisko na żywo. Dlatego w poniedziałek, 13 grudnia 2021 r. wraz z otwarciem operowej kasy kilkadziesiąt osób czekało, by kupić bilety na muzyczne widowisko, cieszące się co roku bardzo dużym zainteresowaniem melomanów nie tylko z Bydgoszczy.