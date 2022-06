Długi czerwcowy weekend 2022. Prognoza pogody dla Bydgoszczy. Ponad 30 stopni C!

Boże Ciało 2022 - prognoza pogody na długi weekend

W środę po południu zachmurzenie umiarkowane, możliwe są niewielkie, przelotne opady deszczu. Temperatura do 22 stopni Celsjusza.

Food trucki to stosunkowo nowe zjawisko w Polsce i w Bydgoszczy. Niektóre już jednak od dobrych paru lat zadomowiły się w naszym mieście. Mieszkańcy, natomiast, z jakiegoś powodu, lubią urok jedzenia…

W czwartek, 16 czerwca, zrobi się nieco cieplej. Termometry pokażą tego dnia już 24 stopnie C. Prognozy wskazują na możliwość pojawienia się opadów deszczu, ale największe prawdopodobieństwo dotyczy południowej części naszego regionu. W ciągu dnia na niebie nie zabraknie słońca.

Piątek, 17 czerwca, rozpocznie się pogodnie. Od rana sporo słońca, temperatura w ciągu dnia do 24 stopni Celsjusza. W rejonie Bydgoszczy nie są spodziewane opady deszczu. Do Polski zaczną wkraczać ciepłe masy powietrza, co odczujemy już kolejnego dnia.