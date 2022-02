Do Bydgoszczy przybył pierwszy zwiastun wiosny. Bocian Maciek jest już w bydgoskim Łęgnowie Wojciech Mąka

Nie jest to rekordowy przylot Maćka, w bydgoskim Łęgnowie zjawiał się czasami nawet pod koniec stycznia. Renata Włazik Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Do bydgoskiego Łęgnowa we wtorek (8.02) przyleciał bocian Maciek. To oczekiwany przez mieszkańców, niechybny znak zbliżającej się wiosny.