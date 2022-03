Dwa lata z koronawirusem. Byliśmy zdziwieni, że doszło do takiej epidemii 

Rozmowa z dr. n. med. Pawłem Rajewskim, konsultantem wojewódzkim ds. chorób zakaźnych, kierownikiem oddziału internistyczno - zakaźnego Szpitala Zakaźnego w Bydgoszczy, rektorem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

- Dwa lata temu pojawiły się pierwsze doniesienia o wirusie z Wuhan, jak pan na nie reagował?

- Już pod koniec grudnia 2019 roku pojawiły się informacje o wzmożonych zachorowaniach nieznanym wirusem. Podobno pierwsze przypadki były notowane w Chinach już w listopadzie 2019 roku. W styczniu – lutym 2020 roku, kiedy zaczęto zadawać pytania, czy zagraża on Europie, Polsce albo innej części świata, większość ekspertów, w tym również ja, twierdziła, że do Europy, a tym bardziej do Polski, ten koronawirus nie dojdzie.

- Skąd takie przekonanie?

- Poprzednie odzwierzęce koronawirusy z potencjałem wywoływania epidemii, czyli SARS-CoV - 1 w 2002, czy koronawirus MERS w 2012 roku, nie dotarły do części Europy. A także były bardzo groźne, bardzo zakaźne i powodowały większą śmiertelność niż SARS-CoV - 2. Stąd nasze przeświadczenie, że ten koronawirus nie dotrze do Polski. Kiedy pojawiły się pierwsze przypadki w Europie, był jasny przekaz dla podróżnych – jeżeli powracasz z rejonów, w których występowało zakażenie koronawirusem lub miałeś kontakt z chorym pacjentem, to w ciągu czternastu dni zgłoś się do sanepidu, do szpitala zakaźnego, skontaktuj się z linią NFZ, a omijaj lekarzy POZ. Dotyczyło to ludzi z trzema podstawowymi objawami: gorączką, dusznością i kaszlem. Dr Paweł Rajewski: - Jesienią okaże się, co dalej z koronawirusem. Archiwum - Na początku marca 2020 roku zarejestrowany został pierwszy pacjent w Polsce.

- I wtedy zmieniliśmy przekaz, ponieważ staliśmy się krajem z kontaktem poziomym. Wtedy już mogliśmy się zakażać między sobą. Pierwsze przygotowania sztabów kryzysowych w urzędach wojewódzkich miały miejsce w lutym. Na początku marca wyłoniliśmy szpitale jednoimienne, część placówek została postawiona w stan gotowości.