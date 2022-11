Dwie kolizje autobusów komunikacji miejskiej i aut osobowych w Bydgoszczy

Kierująca renaultem scenic, która wyjeżdżała z Cmentarza Starofarnego - jak wstępnie ustalono - miała nie zauważyć jadącego do centrum miasta autobusu linii 51. Pojazd komunikacji miejskiej uderzył renaulta w bok, osobówka wpadła też na pobliski słup latarni. Nikt nie ucierpiał, ale od godz. 10 do ok 10.30 ruchem w tym miejscu ul. Grunwaldzkiej musiała kierować policja.