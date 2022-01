Dwie nowe instalacje staną na Wyspie Młyńskiej - autorami utalentowani bydgoscy studenci

- Dzięki współpracy z Miastem Bydgoszcz udało się zdobyć środki na realizację dwóch zwycięskich pomysłów, które są teraz w fazie prototypowania i przystosowywania do produkcji. Prace Gabrieli Skrobackiej i Bartosza Świątkowskiego, studentów Wzornictwa PBŚ, już w sezonie letnim pojawią się na Wyspie Młyńskiej. Przed Młynami Rothera stanie napis, przy którym będzie można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, będący jednocześnie torem przeszkód do zabawy dla najmłodszych. Małą architekturę uzupełnią też nowe ławeczki nawiązujące do nazwy budynku - informuje Anna Triebwasser, specjalistka ds. komunikacji Parku Kultury w Bydgoszczy.