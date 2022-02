Dzieci z Kujawsko-Pomorskiego uhonorowane medalami „Młody Bohater” [zdjęcia]

- Każdy z Was modelowo przekazał informacje, które potem trafiły do służb. To się rzadko zdarza. Dlatego każdy przypadek będzie dla nas wzorem, którym my będziemy się teraz posługiwać, aby promować zasady używania numerów alarmowych. Bardzo Wam za to dziękuję - powiedział podczas uroczystości dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Rafał Rewoliński.