Dziennie NFZ w Bydgoszczy wydaje nawet pół tysiąca kart EKUZ. Przed wakacjami bardzo rośnie zainteresowanie dokumentem

Wyrobienie karty EKUZ zajmuje dosłownie chwilę

- Dziennie wydajemy około 500 sztuk. W skali tygodnia to blisko 2,5 tysiąca kart - mówi Barbara Nawrocka, rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy. - Zwiększone zapotrzebowanie odnotowaliśmy już na przełomie maja i czerwca. Jednak z każdym dniem systematycznie przybywa osób, które zgłaszają się do nas po jej wydanie.

EKUZ to dokument unijny potwierdzający prawo do bezpłatnego leczenia w czasie pobytu za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej i EFTA, a także w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej . Karta wystawiana jest dla każdej osoby oddzielnie, nie ma jednej wspólnej dla całej rodziny. Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne, ale trzeba wypełnić wniosek.

Do jakiego leczenia uprawnia nas karta EKUZ?

Kartę EKUZ mogą otrzymać uprawnieni do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Są to osoby ubezpieczone (np. pracujące lub przebywające na emeryturze) oraz osoby nieubezpieczone, które mają jednak prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).