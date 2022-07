Egzamin ósmoklasisty 2022 - wyniki. Bydgoszcz na drugim miejscu w Kujawsko-Pomorskiem

W poniższym zestawieniu wzięliśmy pod uwagę średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z pięciu miast „prezydenckich” w regionie, czyli Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia, Włocławka oraz Grudziądza.

Egzamin ósmoklasisty 2022 w terminie głównym przeprowadzono 24-26 maja. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli do niego wtedy przystąpić, pisali go w terminie dodatkowym 13-15 czerwca. W całym województwie kujawsko-pomorskim w sesji głównej zdawało go ponad 26 tys. uczniów. Egzamin był w formie pisemnej, a obowiązkowo młodzież pisała go z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. W tym ostatnim przypadku zdecydowana większość zdawała język angielski.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Każdy uczeń musiał do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Jednak jego wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Stąd młodzież walczyła o jak najlepsze wyniki.