Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka angielskiego. Zobacz zdjęcia z SP nr 46 w Bydgoszczy

- W tym roku do egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole przystąpiło 78 uczniów - mówi Izabela Ejmond, wicedyrektor SP nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi. - Uczniowie pisali go łącznie w 9 salach, czyli w mniejszych grupach. Został, oczywiście, zachowany dystans 1,5-metrowy między ławkami. Do dyspozycji uczniów są także środki do dezynfekcji rąk, więc chętni mogli z nich skorzystać.