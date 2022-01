Egzaminy na studiach poza murami uczelni? To możliwe, choć zdania w tej sprawie są podzielone

W przypadku niektórych kierunków humanistycznych już w poprzednich latach otrzymanie pozytywnej oceny z przedmiotu nie było równoznaczne z koniecznością podejścia do egzaminu ustnego lub pisemnego. Wykładowca oceniał poziom studenta na podstawie prac zaliczeniowych lub innych zadań praktycznych. Przykładowo na dziennikarstwie taką formą jest przygotowanie artykułu czy odpowiedniego materiału wideo.

Choć formalnie sesja w semestrze zimowym na UKW rozpoczyna się 1 lutego, część egzaminów wykładowcy zorganizowali już we wcześniejszym terminie. Decyzja o tym, jaką formę przyjmie egzamin zależał od ustaleń prowadzącego ze studentami. Niektórzy zdecydowali o rezygnacji z trybu stacjonarnego – nauka obecnie prowadzona jest hybrydowo, co mogłoby utrudnić ustalenie odpowiedniego terminu zaliczenia przedmiotu.

W poniedziałek 24 stycznia samorząd studencki UKW złożył wniosek do prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia o zmianę trybu organizacji nauki w semestrze zimowym i organizację sesji całkowicie w formie zdalnej, chyba, że sami studenci zawnioskują o przeprowadzanie konkretnego egzaminu w sposób stacjonarny. Dzień później rektor wydał zarządzenie, z którego wynika, że do 20 lutego nauka nadal będzie prowadzona hybrydowo. Dopiero po zakończeniu sesji, do 6 marca, studenci przejdą na nauczanie zdalne.