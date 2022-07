Egzotyczne żółwie z okolic równika mieszkają nad Brdą w Bydgoszczy. Skąd się tam wzięły? [zdjęcia] Maciej Czerniak

Zdjęcia gadom, które zadomowiły się w Brdzie, zrobił działkowicz. To inwazyjny gatunek, obcy środowisku polskiej fauny. Co jakiś czas zgłoszenia o egzotycznych zwierzętach trafiają do bydgoskich strażników miejskich.