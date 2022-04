Enea Astoria Bydgoszcz - Anwil Włocławek 58:62. W derbach błędów górą Anwil. Astoria do play off potrzebuje cudu

Enea Astoria Bydgoszcz - Anwil Włocławek 58:62 (11:21, 17:13, 15:18, 15:10)

ASTORIA: Cavars 15 (1), 13 zb., Camphor 12 (2), Washpun 6, Zębski 4, Chyliński 2 oraz Nizioł 7 (1), Pluta 6 (2),Krasuski 3 (1), Herndon 3, Alekandrowicz 0.

ANWIL: Dimec 13, Petrasek 12 (2), Mathews 10, Łączyński 4, Bell 0 oraz Nowakowski 8 (1), Dykes 7, Bojanowski 6, Szewczyk 2, Kowalczyk 0.

Dla gospodarzy był to mecz o być lub nie być w play off, zwłaszcza, że wcześniej King wygrał swój mecz. Włocławianie także zapowiadali walkę o zwycięstwo, bo przybliżało ich do fotela wicelidera, a to zawsze przewaga hali w ewentualnym półfinale.