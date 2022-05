„Eo” Skolimowskiego z Nagrodą Jury na Festiwalu w Cannes 2022. To film bydgoskiej koprodukcji!

Warto podkreślić, że liczący obecnie 84 lata wybitny polski reżyser o Złotą Palmę walczył niejednokrotnie. We wcześniejszych edycjach festiwalu w Cannes został doceniony już dwukrotnie - najpierw była to Wielka Nagroda Jury przyznana w 1978 r. za film pt. „Krzyk”, cztery lata później doceniono Skolimowskiego za scenariusz do „Fuchy”.

Dla Bydgoszczy to także powód do dumy, bo film „Eo” Skolimowskiego, który w Cannes zbierał świetne recenzje, jest koprodukowany przez bydgoską Grupę Moderator .

„Eo” Jerzego Skolimowskiego (w wersji polskiej „IO”, nawiązuje do dźwięku, jaki wydają osły) to współczesna interpretacja słynnego francuskiego filmu „Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 r. Opowieść o osiołku Baltazarze zaczyna się w polskim cyrku, a kończy we włoskiej rzeźni. To film gorzki, ale jednocześnie liryczny. Jak pisze producent: „To panoptikum ludzkich zachowań wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie". Scenariusz napisali: Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski, w filmie występują się m.in. Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i wspomniany już Tomasz Organek.