Europejski Dzień Sąsiada i Sąsiadki w Młynach Rothera w Bydgoszczy. Przyjdź i rozgość się

Młyny Rothera zapraszają mieszkańców Bydgoszczy na świętowanie Dnia Sąsiada

Sąsiedzi żyją obok nas. Mijamy ich na podwórku, na schodach lub w windzie. Czasem znamy się bardzo długo, dorastamy razem, bawimy się lub wspieramy w trudnym czasie. Czasem sąsiad jest tylko na chwilę. Mimo to, warto go poznać, przywitać się, uśmiechnąć. Nie mamy wpływu na to, kto zamieszka koło nas, ale to zawsze od nas zależy, jakie relacje sąsiedzkie stworzymy.

Impreza odbędzie się w przestrzeniach Młynów Rothera w niedzielę, 29 maja od godz. 12:00 do 17:00. Wstęp wolny.

„Rozgość się” to tegoroczne hasło w ramach Europejskiego Dnia Sąsiada. Tego dnia w Młynach powstanie przestrzeń do rozmów, wspominek, poznania się, tworzenia wspólnie sentymentalnej mapy sąsiedzkiej.