Ewa Wachowicz na pikniku kulinarnym w Młynach Rothera w Bydgoszczy. Posmakuj krakersów ze świerszczy albo tradycyjnego chleba!

– Zależy nam na budowaniu wokół stołu wspólnoty – sympatyków Młynów, mieszkańców miasta i gości odwiedzających nas podczas wakacyjnych wyjazdów. Kuchnia to temat, który zawsze inspiruje i daje pole do odkrywania nowych wrażeń. Rozmowy o jedzeniu to także doskonała okazja do popularyzacji nauki – zrozumieć, jak przebiegają procesy, dzięki którym potrawy trafiają na nasze stoły – to fascynująca sprawa – Anna Triebwasser, Specjalistka ds. komunikacji w Młynach Rothera.