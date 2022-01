Film z nagraniem bulwersującego zachowania kierowcy w Bydgoszczy na ul. Poznańskiej. Omal nie rozjechał na pasach człowieka [wideo]

O krok ord tragedii na pasach w Bydgoszczy!

Zdarzenie opisano datą 18 stycznia br. Na nagraniu widać widać przejazd ulicą Poznańską. Kierowca opla, który jedzie przed nagrywającym, łamie prawo w 36 sekundzie nagrania. Samochody na obu pasach jezdni zatrzymują się przed przejściem, a kierowca opla nie zamierza tego robić i zjeżdża na pas ze strefą wyłączoną z ruchu po lewej stronie nitki pasa jezdni i kontynuuje jazdę. Nagle na pasach pojawia się pieszy, ale kierowca opla nie ustępuje mu pierwszeństwa, odbija lekko w lewo, by nie potrącić przechodnia i przejeżdża tuż przed nim. Skonsternowany pieszy zatrzymuje się po dotarciu do chodnika.

Takie wykroczenia słono kosztują!

Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu policja od 1 stycznia br. ma prawo nałożyć na kierowcę mandat karny w wysokości 1,5 tysiąca złotych. W przypadku recydywy mandat może wynieść 3 tys. złotych. Omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu to mandat również w wysokości 1500 zł (i 3000 tys. zł w przypadku recydywy). Przypomnijmy, że ustawodawca ustalił, że podwojenie kary nastąpi, jeśli ten sam kierowca w ciągu dwóch lat popełni to samo wykroczenie. Mechanizm ten jednak na razie jeszcze nie obowiązuje – podwójna kara ma być stosowana za przewinienia rejestrowane od września 2022 r.