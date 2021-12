Finał akcji "Anioły do mnie wysyłaj". Święty Mikołaj obdarował uczniów szkoły szpitalnej w Bydgoszczy [zdjęcia] Małgorzata Pieczyńska

Wolontariusze z Bursy nr 1 im. Marii Szułczyńskiej w Bydgoszczy przygotowali niespodziankę dla dzieci i młodzieży przewlekle chorej, która przebywa na leczeniu w szpitalu dziecięcym. Pod szpitalnymi oknami pojawił się Święty Mikołaj z prezentami.

Gwarno i wesoło zrobiło się we wtorek (7 grudnia) pod oknami Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. To Święty Mikołaj wraz z pomocnikami przybył z prezentami dla uczniów Zespołu Szkół nr 33, czyli szkoły szpitalnej. To był już 22. finał świąteczno-mikołajkowej akcji "Anioły do mnie wysyłaj...".