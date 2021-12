Finał akcji "Ciepło serca w słoiku" w Bydgoszczy. Zebrano sporo darów dla dzieci z Domów Dziecka [zdjęcia]

W ramach tegorocznej edycji akcji do 20 grudnia do poszczególnych punktów zbiórki można było dostarczać: słodycze, gry planszowe, nowe zabawki, upominki, kosmetyki dla dzieci i młodzieży z Domów Dziecka, a także długoterminową żywność, jak np. konserwy, makaron, kasza, dania gotowe, dżemy; kosmetyki, w tym: szampony, płyny do mycia, mydło, kosmetyki i maszynki do golenia czy kremy do rąk.