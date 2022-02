Finał cyklu Bydgoszcz na Orientację. Ta runda odbyła się na fordońskim Mariampolu [zdjęcia]

Startujący co minutę uczestnicy finałowego biegu (na starcie zarejestrowanych było ponad 300 osób) cyklu Bydgoszcz na Orientację w niedzielę (6 lutego) mieli do wyboru pokonanie trzech tras: krótkiej (2910 m); średniej (4820 m) i długiej (7530 m), a ukształtowanie terenu rundy „Mariampol-Parowy” wcale nie należało do łatwych - wiodło bowiem przez jary. Partnerem finałowej rundy na Mariampolu było Nadleśnictwo Żołędowo.