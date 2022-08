Focus On Bydgoszcz - miasto coraz ważniejsze dla sektora usług biznesowych w Polsce

Raport Focus on Bydgoszcz stanowi kompendium wiedzy o otoczeniu sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Zostało opracowane przez serwis Pro Progressio we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz firmami Corees i Grupa Progres. Kompendium wskazuje, że nowoczesne usługi dla międzynarodowych korporacji to powoli specjalizacja bydgoskiego sektora usług dla biznesu. To także w tej branży zarobić można naprawdę dobre pieniądze.

- Nasze miasto należy do grona ważnych lokalizacji dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Działa tu ok. 60 centrów BPO, SSC, IT i R&D, które tworzą ok. 11,5 tys. miejsc pracy. Największy, około 80-proc udział w strukturze zatrudnienia w sektorze generują usługi IT, które stały się lokalną specjalizacją. Coraz prężniej rozwija się także branża F&A i contact centre. Główni przedstawiciele bydgoskiego sektora BSS rozwijają tu specjalistyczne procesy biznesowe i realizują projekty dla globalnych firm IT, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych czy automotive, potwierdzając najwyższy poziom świadczonych usług i kompetencji - twierdzi w raporcie Edyta Wiwatowska, prezes zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.