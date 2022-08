- Fuzji dalej mówimy "NIE", zgodnie ponad podziałami - twierdzi Tomasz Latos, poseł PiS z Bydgoszczy

W moim przekonaniu pan rektor UMK brnie w kierunku niewłaściwego rozwiązania, przede wszystkim z punktu widzenia kujawsko-pomorskich pacjentów. Ciągle mam jednak nadzieję, że uda się ten proces zatrzymać. Wierzę, że ostatecznie jednak do tej fuzji nie dojdzie - mówi w rozmowie z „Gazetą Pomorską” Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł PiS.

Mimo protestów, apeli i stanowisk, także Sejmowej Komisji Zdrowia proces połączenia bydgoskich szpitali zdaje się zmierzać do finału. Co Pan Przewodniczący na to? Cały czas, niezmiennie mam negatywny stosunek do tego pomysłu. Starałem się – bez emocji, na chłodno oceniać proponowaną fuzję tych szpitali i nie zmieniam zdania - to jest błąd. W moim przekonaniu pan rektor UMK brnie w kierunku niewłaściwego rozwiązania, przede wszystkim z punktu widzenia kujawsko-pomorskich pacjentów. Ciągle mam jednak nadzieję, że uda się ten proces zatrzymać. Wierzę, że ostatecznie jednak do tej fuzji nie dojdzie. Przypomnę, że rektor UMK dał trzy miesiące na przeanalizowanie połączenia bydgoskich szpitali - Jurasza i Biziela, które – jak rozumiem upłyną na przełomie września i października. I to jest ten moment, w którym dopiero powinny padać deklaracje w tej sprawie, jeżeli oczywiście mamy szanować siebie nawzajem.

Jak wynika, chociażby z informacji medialnych rektor UMK widzi same plusy z tej fuzji.

Właściwie te plusy widzi tylko pan rektor UMK, bo nie dostrzegają ich nie tylko bydgoskie środowiska lekarskie i pielęgniarskie, ale negatywny stosunek do tej fuzji mają również politycy z regionu, samorządowcy, zarówno marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, jak i prezydent Bydgoszczy. Nie opowiadają się za nią ani minister zdrowia, ani minister edukacji i nauki. Dziwi mnie, że w tej sytuacji pan rektor UMK - wbrew wszystkim i wszystkiemu chce doprowadzić, tak naprawdę do sytuacji kryzysowej w ochronie zdrowia w naszym regionie. Namawiałbym jednak pana rektora do rozmów, chociaż z ministrami tych dwóch resortów. Niech da także do myślenia to, że w kwestii fuzji doszło do porozumienia wszystkich osób ponad politycznymi podziałami. Wiele mnie osobiście różni czy z prezydentem Bydgoszczy, czy z marszałkiem województwa - obaj są z Platformy Obywatelskiej, ale w tej sprawie wszyscy wspólnie mówimy jednym głosem. I dodam, że tu nie chodzi o blokowanie jakichś działań, które dotyczą oszczędności związanych z ograniczeniem administracji Biziela i Jurasza tylko o połączenie tych placówek, co oczywiście w konsekwencji odbije się negatywnie na dostępie do służby zdrowia w regionie.