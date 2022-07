GDDKiA pyta prezydenta i marszałka o przyszłość mostu Fordońskiego w Bydgoszczy. Czy pojedziemy przez niego tramwajem?

W ubiegłym roku Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy zleciła opracowanie analizy ekonomicznej przedsięwzięcia z uwzględnieniem różnych wariantów przyszłego zadania - remontu mostu. Opracowanie to nie jest dokumentem projektowym, a jedynie częścią większej całości analiz, które są istotne na etapie przygotowawczym. W przypadku późniejszej akceptacji zakresu zadania i uzgodnieniu przez Ministra Infrastruktury Programu inwestycji, zostanie przeprowadzony proces związany z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych.

Zapytaliśmy naszych Czytelników o budowę dróg rowerowych w Bydgoszczy; które odcinki, są, ich zdaniem, najpilniejsze do realizacji. Oto te ścieżki, których mieszkańcy oczekują najbardziej.

Co za tym idzie, możliwe będzie przedstawienie harmonogramu realizacji. W zależności od przyjętego rozwiązania droga do finału inwestycji może się różnić stopniem złożoności, a co za tym idzie czasem realizacji.