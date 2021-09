"Godzina dla Norwida" w I LO w Bydgoszczy. Uczniowie świętowali 200. urodziny patrona szkoły [zdjęcia]

- Norwid urodził się 24 września, ale zdecydowaliśmy, że imprezę urodzinową zorganizujemy w przededniu tego jubileuszu. Od początku do końca był to projekt uczniowski - zaznacza Jarosław Acalski, wicedyrektor I LO i zarazem nauczyciel języka polskiego. - Co ciekawe, tego zadania podjęła się klasa maturalna o profilu matematyczno-fizycznym. Młodzież zrobiła burzę mózgów, podzieliła się na cztery zespoły i przygotowała mnóstwo atrakcji.

Świętowanie urodzin wieszcza odbyło się pod hasłem "Godzina dla Norwida". W samo południe młodzież ubrana w koszulki z symbolami norwidowskimi wyszła do pobliskiego Parku Kazimierza Wielkiego. Tu przy Fontannie Potop uczniowie przy dźwiękach "Preludium deszczowego" Fryderyka Chopina przeczytali utwór Norwida "Po to właśnie". Dobór muzyki nie był przypadkowy, bo Norwid przyjaźnił się z Chopinem, co właśnie podchwyciła młodzież.