Groźny pożar samochodu we Wtelnie pod Koronowem. Auto zjechało z drogi i uderzyło w drzewo [zdjęcia]

Kierowca samochodu osobowego z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Auto stanęło w płomieniach.

- Dzisiaj rano, o godzinie 5:49, razem z OSP KSRG Gościeradz wezwano nas do pożaru samochodu osobowego, który wcześniej miał zjechać w drzewo na ulicy Akacjowej we Wtelnie, na drodze do Gogolinka - informują strażacy z OSP Wtelno.