Grzyby w Kujawsko-Pomorskiem - lokalizacje w regionie. Tu wybierz się na grzyby w 2023 roku

W województwie kujawsko-pomorskim nie brakuje terenów leśnych. Lasy w naszym województwie podlegają pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (działa przede wszystkim na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz w niewielkich fragmentach na terenie województw warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego) . Obejmuje lasy regionu kujawsko-pomorskiego o powierzchni ponad 430 tys. ha. Wśród nich wielkością i zwartością wyróżniają się Bory Tucholskie, Puszcza Bydgoska i Lasy Gostynińsko-Włocławskie.

Lasy zajmują prawie jedną czwartą powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego.

Kujawsko-Pomorskie to królestwo sosny (79,7 procent drzew). Pozostałe gatunki występujące w naszych lasach to przede wszystkim dąb - 7,2 proc, brzoza - 5,2 proc, olsza - 2,8 proc, oraz m.in. lipa, jesion, buk i grab (w sumie 5,1 proc.). Przeciętny wiek drzewostanów to 63 lata.