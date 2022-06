Gwiazdy The Grand Tour - Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May - odwiedzili hotel w Borach Tucholskich. Co robili w Tleniu? ak, Kamil Kusier

W Tleniu można było upolować zdjęcie z gwiazdami programu "The Grand Tour" Richardem Hammondem, Jeremym Clarksonem i Jamesem Mayem.

The Grand Tour to brytyjski program motoryzacyjny. Prowadzą go gwiazdy kultowego programu Top Gear emitowanego od 1977 roku. I te gwiazdy światowego formatu odwiedziły, wraz ze swoimi niesamowitymi autami, Tleń w gminie Osie. Jak to się stało? Clarkson, Hammond i May nagrywają "polski" odcinek specjalny programu.