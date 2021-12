"Ikony Zwycięstwa #7" w Młynach Rothera w Bydgoszczy. Tak upamiętniono 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego [zdjęcia]

W Młynach Rothera (ul. Mennica 10) odbył się wernisaż wystawy „Ikony Zwycięstwa #7”. Fotografie Erazma Ciołka, Marka Janickiego, Janusza Kobylińskiego, Jerzego Kośnika, Chrisa Niedenthala, Stanisława Markowskiego i Krzysztofa Raczkowiaka oraz obrazy Ryszarda Waśki, pozwalają na uświadomienie sobie realiów życia w stanie wojennym, z indywidualnego punktu widzenia artysty. Możemy zobaczyć polskie społeczeństwo, dzięki któremu powstała „Solidarność” i na nowo odrodziła się Polska.

Zainteresowani mogą oglądać wystawę do końca roku od poniedziałku do czwartku w godzinach 12-18 i od piątku do niedzieli między 12.00 a 20.00. Wstęp bezpłatny. Organizatorem jest Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP.