Instytucje w Bydgoszczy czekają na decyzje rządu. Urzędy mają przejść na pracę zdalną

- Wprowadzamy, tam gdzie to możliwe, przejście na pracę zdalną w administracji publicznej. Ten scenariusz, który się realizuje, przy wyniku ponad 30 tys. przypadków, jest bardzo niebezpieczny i wymaga bardzo odpowiedzialnej postawy. Będziemy apelować do wszystkich pracodawców, którzy mają możliwość wdrożyć bez przeszkód pracę zdalną, aby to zrobili - zapowiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.