Inwestycje drogowe w Bydgoszczy: planowane i realizowane. Usterki, awarie, utrudnienia - co jeszcze czeka mieszkańców?

660 drzew, 6 tysięcy krzewów zasadzono przy okazji budowy połączenia tramwajowego wzdłuż ulicy Kujawskiej. Niedawno wysiano również łąkę kwietną przy rondzie Kujawskim w kierunku ul. Solskiego. Do końca września powinny zostać usunięte również wszystkie usterki.

- Jeden z odcinków nie został oddany do użytkowania, związane jest to z osuwiskiem (po Nordic Astrum - red.), ale prace projektowe są tak prowadzone, żeby do 2023 roku również ten odcinek linii tramwajowej oddać do użytkowania - zaznacza Mirosław Kozłowicz, wiceprezydent Bydgoszczy.