IV LO w Bydgoszczy ma nową „Kafeterię”. To prezent dla uczniów od rodziców [zdjęcia]

Miejsce zlokalizowane jest przy wejściu do szkoły od strony boiska. W nowej odsłonie powstało niedawno, bo w czasie ferii zimowych.

Loty z Bydgoszczy do stolicy sześć razy w tygodniu. Co z wakacyjnymi kierunkami?

- To przestrzeń ogólnodostępna, gdzie wcześniej młodzież chętnie przychodziła, bo w pobliżu jest sklepik szkolny - mówi Katarzyna Kijewska-Południak, dyrektor IV LO. - Były tu wcześniej ławki i krzesła, ale to miejsce zdecydowanie wymagało już remontu. Uczniowie nazywali je poczekalnią, bo zwykle tutaj czekali na rodziców, którzy podjeżdżali autami, by ich odebrać ze szkoły.