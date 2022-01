IX Bydgoski Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

Królowie w bogatych strojach, trzy kolorowe orszaki symbolizujące wiarę, nadzieję i miłość, radosne kolędy, konie, wielbłąd Gacek i alpaki - to tylko niektóre z atrakcji, których byliśmy świadkami podczas tegorocznego Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli. Widowisko przyciągnęło mnóstwo osób, które chętnie przyłączały się do pochodu.

W tym roku Bydgoski Orszak Trzech Króli rozpoczął się punktualnie o godz. 12 na Starym Rynku. Już wcześniej w sercu Bydgoszczy ustawił się tłum ludzi, którzy przyszli, by zobaczyć to tradycyjne widowisko. Idąc ulicą Mostową, wyczuć było można podniecenie towarzyszące oczekiwaniu na barwny pochód. Przygotowane kamery, aparaty i tekturowe korony na głowach - to oznaki zwiastujące rychłe nadejście bohaterów tego wydarzenia. Zdjęcia z XI Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli w Bydgoszczy:

Największe skupisko ludzi obserwujemy jednak na Starym Rynku. Pochód, tradycyjnie, zainaugurowała modlitwa Anioł Pański, poprowadzona w tym roku przez ks. biskupa diecezji bydgoskiej Krzysztofa Włodarczyka.

Bydgoski Orszak Trzech Króli 2022. Frekwencja dopisała

Wreszcie, po kilku minutach, orszak wyruszył. Na przedzie szczudlarze w strojach aniołów i alpaki, potem król europejski, czyli król Kacper (w tej roli Ryszard Kochański) i jego czerwony orszak symbolizujący miłość, król azjatycki - Melchior (Patric Abdoul-Turkosz) z orszakiem zielonym, symbolizującym nadzieję i król afrykański, Baltazar (Ernest Essuman Mensah), a wokół niego - orszak niebieski, oznaczający wiarę. Orszak wyruszył ze Starego Rynku: Tłum powitał ich radośnie, jakby naprawdę byli to królowie. Ci zaś, górując nad zgromadzonymi (królowie Kacper i Melchior jechali na koniach, z kolei król Baltazar dosiadł wielbłąda Gacka, który do Bydgoszczy przyjechał, specjalnie na orszak, z województwa lubelskiego), nie pozostali im dłużni i z uśmiechem machali do uczestników widowiska. Majestatu bohaterom dodały bogato zdobione stroje, które w tym roku pojawiły się po raz pierwszy.