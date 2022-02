Jak dbać o swoje zdrowie? Sprawdź, które badania i zabiegi warto zrobić

Zastanawiasz się, jakie badania warto zrobić? Nie wiesz, gdzie szukać specjalistów z naszego regionu? Jak wybrać najlepszy gabinet i które zabiegi poprawią twoje samopoczucie? Sprawdź nasze propozycje.

Medical Diagnosis by Ann Marii

W Medical Diagnosis by Ann Marii w Bydgoszczy od 7 lat za pomocą diagnostyki przyczynowej odkrywamy indywidualne problemy zdrowotne zgłaszających się osób. Do kliniki trafiają głównie Ci, którzy chorują od lat i nie widać postępów pomimo podejmowanego leczenia. W ich przypadku możemy znaleźć przyczynę choroby i skorygować błędy w terapii.

W ostatnich dwóch latach zgłaszają się do nas również osoby, które czują się zdrowe. Poszukują jednak rozwiązań dotyczących indywidualnej profilaktyki zdrowotnej. Cieszy nas fakt, że w społeczeństwie jest coraz większa świadomość na temat zagrożeń związanych z przyjmowaniem suplementów na własną rękę bez kontroli specjalisty.

W swojej praktyce korzystamy również z pomocy specjalistów medycyny chińskiej oraz rehabilitantów. Prowadzimy całościową profilaktykę zdrowia. Stawiamy na indywidualnie potrzeby organizmu. Medical Diagnosis by Ann Marii

Ul. Cicha 2,

85-650 Bydgoszcz

tel. na rejestrację 883 – 440 -888

www.diagnoza.blog

Gabinet medycyny estetycznej Hialuronika

Gabinet medycyny estetycznej Hialuronika oferuje swoim klientom modelowanie ust, wolumetrię, mezoterapię, lipolizę iniekcyjną, terapię przeciw wypadaniu włosów czy stymulatory tkankowe. Wszystkie zabiegi wykonywane są przy użyciu najwyższej jakości preparatów używanych w innych renomowanych klinikach, przy jednoczesnym zachowaniu przystępnej ceny-od początku założenia gabinetu modelem przewodnim jest unikanie sztucznie zawyżonych kosztów zabiegów. W gabinecie jako priorytet stawiane jest bezpieczeństwo klienta. Dlatego przed każdym zabiegiem przeprowadzany jest wnikliwy wywiad medyczny. Gabinet medycyny estetycznej Hialuronika

Ul. Przechodnia 3

87-800 Włocławek

Tel. 787 059 470

E-mail: [email protected] Facebook: https://www.facebook.com/Hialuronika/

Instagram: hialuronika_medycynaestetyczna

Tik-tok: hialuronika_

QueenB Centrum Medycyny Estetycznej Zdrowia i Urody

Kroplówki witaminowe- to szybka i skuteczna forma suplementacji w formie wlewu dożylnego. Uzupełnia niedobory witamin i aminokwasów, usuwa toksyny, wzmacnia organizm i jego odporność, dodaje energii. Ma działanie zarówno lecznicze jak i prewencyjne. Złe samopoczucie, senność, zmęczenie, brak energii – to są sygnały jakie wysyła Ci Twoje ciało. Osłabienie mięśni, kiepska kondycja skóry i włosów – mogą świadczyć o tym, że potrzebujesz dodatkowej dawki odżywienia. Dożylne kroplówki witaminowy to szybki, bezpieczny ze 100% gwarancją sposób na poprawę zdrowia, kondycji i samopoczucia, który nie powoduje negatywnych skutków dla zdrowia, nie obciążając dodatkowo narządów. Dostępne wlewy :Detox, Energia, Odporność, Regeneracja, Beauty, Sport, After Party. QueenB Centrum Medycyny Estetycznej Zdrowia i Urody

Małe Garbary 1/3

87-100 Toruń

Tel. 534 500 919

https://www.facebook.com/QueenBCentrumMedyczne/

GABINET TLENOTERAPII

Gabinet oferuje 98% czystego tlenu w optymalnych warunkach w twardej komorze hiperbarycznej 1,5 ATA .Terapia w komorze hiperbarycznej przeznaczona jest dla osób, które wymagają poprawy procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie. Dodatkowo zabieg hiperbaryczny spowalnia proces starzenia oraz wspomaga odżywienie i regenerację komórek.

Terapię wspomagająca z wykorzystaniem komory zaleca się pacjentom borykającym się z wieloma schorzeniami oraz dolegliwościami mającymi ostry i przewlekły przebieg, także jako wsparcie m.in. w rehabilitacji onkologicznej.

Nie występują żadne ograniczenia wiekowe – z leczenia mogą korzystać zarówno dorośli, jak i dzieci. Koszt godzinnego seansu tlenoterapii już od 80 zł. GABINET TLENOTERAPII

ul. Zdrojowa 11/10 ( i piętro)

87-720 Ciechocinek

tel. 787 916 606

https://gabinetttllenoterapii.blogspot.com/

Podologia Julita Pawłowska

Pacjent onkologiczny w trakcie terapii przyjmuje leki chemioterapeutyczne, które maja negatywny wpływ zarówno na skórę (zespół ręka-stopa) jak i jej przydatki (owłosienie i paznokcie). Leczenie osłabia barierę skórną, przez co jest bardziej podatna na infekcje. W zespole ręka-stopa skóra zaczyna być zaczerwieniona, obrzęknięta oraz nadwrażliwa, co prowadzi do łuszczenia się skóry oraz pojawiają się zrogowacenia. Dlatego warto w trakcie leczenia udać się do specjalistycznych gabinetów podologicznych gdzie przy pomocy odpowiednich zabiegów podologicznym specjalista profesjonalnie zajmie się pielęgnacja całej stopy oraz pokieruje pacjenta jak zadbać o stopy i dłonie w domu. Podologia Julita Pawłowska

ul. Szklarska 1

88-100 Inowrocław

tel. 733 850 068

https://www.facebook.com/podologiajulitapawlowska/

