Jak wygląda sytuacja na rynku najmu? Studenci wynajmą pokój w Bydgoszczy, ale cena gra rolę

Pamiętacie bohatera akcji promocyjnej, w której wystąpił Piotr Adamski? To absolwent I LO w Bydgoszczy. Model, który udając "hydraulika" zapraszał do Polski. Od czasu tamtej akcji w 2005 roku bardzo…

Przeglądamy oferty na jednym z najpopularniejszych portali, gdzie wynajmu szukają studenci. Wyremontowana kamienica w centrum Bydgoszczy, 2 pokoje, 40 mkw – cena 1600 zł plus opłaty około 450 zł w zależności od zużycia. Inne mieszkanie studenckie, w pobliżu CM UMK. Dwa pokoje – jeden 650 zł, drugi 550, a dodatkowo media – ok. 180 zł od osoby miesięcznie. Środek niezbyt bogato wyposażono – jedno z łóżek to materac ułożony na paletach.