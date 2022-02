Jak zorganizować wesele marzeń? Sprawdzamy trendy ślubne 2022

Sytuacja pandemiczna niewątpliwie wpłynęła na branżę ślubną, także w zakresie planowania ślubów. Jak zauważa Justyna Suczyńska, właścicielka agencji ślubnej Melonik i Welonik, w tym czasie zainteresowanie usługami organizatorów tej uroczystości znacznie wzrosło. Oprócz standardowych, na pierwszych spotkaniach poruszane są kwestie związane z zakresem obowiązków wedding plannera, a sztandarowym jest pytanie o to, co się stanie, jeśli wesele nie może odbyć się w zaplanowanym terminie i jak w takim wypadku postępować.

Organizacja wesela. Na co zwrócić uwagę?

Inną kwestią w zakresie trendów jest wielkość wesel. Obecnie są one dużo mniejsze niż przed pandemią - standard to 40-60 osób. Choć zdarzają się i większe. To jednak są wyjątki.

Koleją sprawą, na którą warto zwrócić uwagę, jest elastyczność właścicieli sal, w których odbędzie się wesele.