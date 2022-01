Jan Szopiński - jak wygląda aktywność w Sejmie posła? Sprawdź przygotowane statystyki

Kim jest Jan Szopiński?

wiek: 64

wykształcenie: wyższe

Jan Szopiński, polski polityk, urodzony w 1957 r. w Kosobudach. Ukończył studia z ekonomiki przemysłu na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia z polityki społeczno-gospodarczej na tej samej uczelni. Kształcił się również podyplomowo w zakresie administracji i zarządzania oraz komunikacji i informacji społecznej.

Zawodowo był związany z Gminnym Ośrodkiem Pracy Ideowo-Wychowawczej w komitecie gminnym PZPR w Brusach, gdzie był kierownikiem. Następnie stanął na czele Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Bydgoszczy. Pracował również w urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy. Był także zastępcą wojewódzkiego inspektora Państwowej Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.

Należał do Związku Młodzieży Socjalistycznej oraz Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Następnie wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Później dołączył do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2012 r. kierował bydgoskimi strukturami tej partii. W 2002 r. i 2006 r. był radnym sejmiku kujawsko-pomorskiego. W 2010 r. został wybrany do rady miejskiej Bydgoszczy. W latach 2010-2014 był wiceprezydentem Bydgoszczy. W 2014 r. wrócił do rady miasta i został jej wiceprzewodniczącym. W 2015 r. był specjalistą odpowiedzialnym za kontakty z mediami oraz fundusze europejskie w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy. W 2019 r. z listy SLD dostał się do Sejmu.