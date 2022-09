Jan Szopiński z Lewicy: - Zaapelowałem do posłów za przyjęciem tej części ustawy dotyczącej fuzji

- Na sali sejmowej przegłosował pan wprowadzoną do ustawy o medycynie laboratoryjnej poprawkę dotyczącą m.in. fuzji szpitali uniwersyteckich. Dlaczego?

- Uznałem, że likwidacja szpitala klinicznego o randze ponadregionalnej, musi wymagać zgody ministra zdrowia, bo on odpowiada za system opieki zdrowotnej i będzie za to rozliczany po wyborach. A w przypadku uczelni medycznych - także ministra edukacji i nauki, bo szpitale kliniczne mają duży wpływ na jakość badań naukowych i kształcenie medyczne. Jednocześnie uznałem, że przepis ten zawiera w sobie to, o co szczególnie chodziło bydgoszczanom. Istniało bowiem realne zagrożenie, że - po pierwsze, po połączeniu Biziela z Juraszem zostanie zmniejszona liczba szpitalnych łóżek. Po drugie - wydłużą się kolejki do operacji i – po trzecie, może to oznaczać zwolnienia pracowników, w tym lekarzy i pielęgniarek. Poza tym, głosowałem za tą poprawką, bo dotyczy ona także innych szpitali w Polsce, więc nie było żadnego powodu, aby się za nią w Sejmie nie opowiedzieć. Brałem tu pod uwagę oczekiwania moich wyborców, a także to, że ze szpitalem Biziela jestem związany od blisko dwudziestu lat. W 2008 roku jako jeden z dwóch radnych sprzeciwiłem się jego przekazaniu UMK w Toruniu. Wówczas, tę swoją negatywną opinię wyraźnie prezentowałem na posiedzeniu sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Co prawda, do przejęcia Biziela przez UMK jednak wtedy doszło, ale rektor tej uczelni przynajmniej uzgodnił - z kadrą szpitala, zasady jego przejęcia i zapewnił, że nigdy nie dojdzie do połączenia Biziela z Juraszem.