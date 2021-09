„Jedno Miasto Trzy Kultury” w Starym Fordonie w Bydgoszczy. Wystawa w synagodze i koncert Illegal Boys [zdjęcia]

O dawkę aktywnego zwiedzania w terenie, połączonego z przekazywaniem wiedzy o kulturze zrodzonej wokół królowej polskich rzek zadbał przewodnik SMSF Damian Amon Rączka, zabierając wszystkich chętnych na dwugodzinną wycieczkę wiślanym szlakiem. Jej uczestnicy z synagogi ruszyli ulicą Rybaki na wał przeciwpowodziowy do Mostu Fordońskiego im. Rudolfa Modrzejewskiego i wrócili z powrotem do synagogi. Tam kolejną atrakcją była prezentacja „Od drewniaków do flisaków. Wiślane flisy wczoraj i dziś” Jagody Klim z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Finał wydarzenia był koncertowy, zagrał bowiem zespół Illegal Boys. Udział we wszystkich atrakcjach był bezpłatny. Organizatorem wydarzenia „Jedno Miasto Trzy Kultury” jest Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu