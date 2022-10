Jerzy Hoffman, ceniony polski reżyser, został uhonorowany medalem Unitas Durat i Nagrodą Filmową Bydgoszczy!

Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w pierwszym dniu Old Film Festival 2022 , który do 9 października odbywać się będzie w Bydgoszczy. Jerzy Hoffman - od 2003 r. Honorowy Obywatel Bydgoszczy - 5 października podczas „Dnia Bydgoskiego” festiwalu miał osobiście odebrać nie tylko medal marszałka województwa, ale też Nagrodę Filmową Bydgoszczy. Jednak względy zdrowotne sprawiły, że nie mógł przyjechać do miasta nad Brdą. W jego imieniu medal Unitas Durat z rąk Zbigniewa Ostrowskiego, wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego, odebrał jego przyjaciel Lech Adamowski.

- Pan Jerzy to postać ważna dla Bydgoszczy i całego naszego województwa - mówi wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. - Jako reżyser zawsze chętnie odwiedzał nasz region, a ślady znanych miejsc w regionie znajdziemy w jego filmach np. „Starej baśni” czy „Ogniem i mieczem”. To zostanie dla pokoleń. Medal Unitas Durat jest zatem takim wielkim ukłonem wobec Niego i docenieniem Jego osiągnięć.

Zaczynał od filmów dokumentalnych

Absolwent I LO w Bydgoszczy i laureat Bydgoskich Autografów

- Życie jest jak wspinaczka wysokogórska lub jak, kto woli maraton - stwierdził wtedy Jerzy Hoffman. - Pamiętajcie, że to, co macie w głowie, tego nikt wam nie zabierze. To największy skarb. Jeśli będziecie szanowali innych, ich kulturę, wyznanie i poglądy, to oni też obdarzą was szacunkiem. Ta otwartość na ludzi, znajomość języków i wiedza pozwolą wam odnaleźć się w życiu.