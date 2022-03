Jest już 30 zarzutów dla biznesmena w sprawie dotyczącej firm deweloperskich. Śledztwo przedłużono

- Postępowanie zostało przedłużone - mówi prok. Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - Powinno się zakończyć w perspektywie dwóch, trzech miesięcy.

Przypomnijmy, że chodzi o śledztwo w sprawie działania na szkodę spółek deweloperskich działających w Bydgoszczy. Jedna z nich to właśnie firma, która pobierała pieniądze od klientów chcących kupić mieszkania w budowanych nowych blokach w Fordonie. Trwa osobne postępowanie likwidacyjne, a niedoszli lokatorzy, którzy wpłacili pieniądze, ale do tej pory nie uzyskali praw do kupionych mieszkań na Osiedlu Bydgoskich Olimpijczyków oraz pozostali wierzyciele w najbliższym czasie zagłosują za tzw. upadłością spółki "w układzie". To - jak oceniają strony sporu - jedyny sposób na to, by inwestycja została dokończona, a kupcy dostali klucze do swoich mieszkań. Wiąże się to jednak z koniecznością wniesienia dopłat do metrażu lokali, w które inwestowali.