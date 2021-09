Jest takie auto, które wykrywa parkujących bez opłacenia postoju. Czy zadziała w Bydgoszczy?

System w połączeniu z pracą kontrolerów mógłby spowodować niemal dwukrotne zwiększenie wykrywania nieuczciwych parkujących. Tak wynika z toruńskich doświadczeń.

- Musimy teraz zrobić rozeznanie, co chcemy kupić i ewentualnie w jakiej wersji. Z pewnością system jest kolejnym sposobem zniechęcenia kierowców do niepłacenia za parkowanie. Ponadto jeśli przekonają się, że unikanie opłat jest niemożliwe, to albo mniej pojazdów będzie wjeżdżało do strefy, albo parkowanie będzie krótsze. Aby podjąć decyzję, musimy najpierw przygotować analizę ekonomiczną – skomentował w serwisie internetowym miasta Michał Zaleski, prezydent Torunia.