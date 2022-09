Jest trochę optymizmu w sprawie Adriana Miedzińskiego. Nowe wiadomości!

W sobotę krótki post pojawił się na oficjalnym fanpage'u Miedzińskiego na facebooku, dający podstawy do optymizmu:

Najlepsza wiadomość - ten gentelman wraca do nas!!!! Trzymajcie dalej kciuki, niech to tempo powrotu do pełni zdrowia się utrzymuje!! Wasze wsparcie dla Miedziaka i jego bliskich jest bezcenne!!