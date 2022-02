Jeszcze w lutym podpisanie umowy na modernizację Teatru Polskiego w Bydgoszczy? Przetarg rozstrzygnięty

- Komisja przetargowa zarekomendowała wybór oferty KWK Construction Deweloper sp. z o. o. za kwotę 39,87 mln zł - napisał na Facebooku Michał Sztybel, wiceprezydent Bydgoszczy, dodając, że firmom startującym w przetargu przysługuje 10 dni na złożenie odwołania od rozstrzygnięcia do Krajowej Izby Odwoławczej. - W przypadku braku odwołań umowa mogłaby być podpisana do końca miesiąca - czytamy we wpisie wiceprezydenta.