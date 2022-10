Jodek potasu - gdzie odebrać w Bydgoszczy? [13.10.22] Podajemy adresy punktów dystrybucji jodku potasu w Bydgoszczy

Jodek potasu - na co są te tabletki?

Jodek potasu to substancja, którą należy przyjąć w razie wystąpienia skażenia promieniotwórczego. Ochroni on tarczycę przed działaniem szkodliwego promieniowania. Państwowa Agencji Atomistyki uspokaja, że rosyjskie działania militarne na Ukrainie i ataki na Zaporoską Elektrownię Jądrową nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla Polski, jednak ze względów bezpieczeństwa rozpoczęto dystrybucję tabletek jodku potasu, by w przypadku potencjalnego zagrożenia radiacyjnego były w bardzo krótkim czasie dostępne dla Polaków.

Należy pamiętać, że tabletek z jodkiem potasu nie wolno przyjmować na zapas, może to być groźne dla zdrowia.