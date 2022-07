Józefa Schwartz z Mąkowarska to najstarsza mieszkanka gm. Koronowo. Ma 105 lat

- Sołtysem Mąkowarska jestem już 25 lat. W tym czasie aż pięcioro naszych mieszkańców miało 100 lat i więcej. Pani Józefa jest najstarsza. Jest u nas chyba dobre powietrze – mówi Ewa Siekierska. Jak co roku odwiedziła solenizantkę w dniu urodzin, by w imieniu mieszkańców sołectwa złożyć jej powinszowania. - Życzyłam jej, by długo jeszcze była z nami – opowiada.