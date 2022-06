Już w weekend 2-3 lipca 24-godzinne Bydgoszcz Open Water Swimming RED

Już 2-3 lipca odbędą się 24-godzinne Bydgoszcz Open Water Swimming. To jedyny w Polsce oraz prawdopodobnie jedyny na świecie 24-godzinny wyścig pływacki na rzece. O jak najdłuższy przepłynięty dystans w ciągu 24 godzin rywalizować będzie ok. 20 zespołów (3-osobowych, w tym minimum jedna kobieta i jeden mężczyzna). Inspiracją do powstania i organizacji tej niecodziennej imprezy sportowej są wyścigi samochodowe 24h Le Mans.